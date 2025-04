Ossona. Leggera intossicazione alimentare con vomito e diarrea alle medie. Le vittime sono circa 15 ragazzi

Letture: 3.426

Brutto momento ieri mattina per i ragazzi delle scuole medie di Ossona che frequentano il modulo da 36 ore. L’azienda che fornisce i pasti alla mensa ha offerto loro la colazione, ma tempo mezz’ora dopo averla consumata c’è stata una “epidemia” di dissenteria e di vomito. Secondo il racconto di alcuni dei genitori delle terze medie, i ragazzi che si sono sentiti male contemporaneamente, in una classe, erano solo 11 su una quindicina, e altri 3 fra le due classi inferiori del ciclo sono stati colpiti dal malessere.

Alcuni genitori hanno saputo dai ragazzi che c’è stato un momento in cui i bagni liberi non erano sufficienti ad accogliere tutti quelli che avevano urgenza di recarvicisi. Nonostante i casi troppo numerosi per essere una coincidenza, il personale scolastico non ha chiesto l’intervento del 118 e ha allertato solo i genitori. È andata bene. Nel giro di poche ore il malessere collettivo è scomparso e i ragazzi sono stati meglio. Nessuno di loro è andato in ospedale nelle ore seguenti.

Intanto continuano le ricerche della causa di quella che a prima vista potrebbe sembrare un caso di intossicazione alimentare. C’è chi punta sul latte troppo intero, chi su un succo di arancia troppo acido, altri sulla combinazione dei due alimenti che, tradizionalmente, non dovrebbero mai trovarsi insieme nello stomaco perchè l’acido citrico fa coagulare velocemente le proteine del latte, facendo quel che in nonni di una volta chiamavano “cagliata”, una combinazione di senso di nausea, diarrea e vomito.

Oppure, per altri ancora, potrebbe trattarsi di una intossicazione alimentare. c’è anhe chi si è lamentato, di qualche problema di igiene di piatti o bicchieri riscontrato, non in questa occasione ma nel passare degli anni, e che comunque ” è sempre stato segnalato”. Si sta, insomma cercando di capire cosa sia successo.