Arconate, condominio evacuato per una fuga di gas: intervento dei Vigili del fuoco

Letture: 1.820

Attimi di paura ad Arconate per l’allarme destato da una sospetta fuga di gas ieri pomeriggio in centro paese. Un palazzo è stato evacuato. È successo secondo quanto riportano altri organi di stampa, intorno alle 15. Alcuni residenti del palazzo hanno sentito un forte odore di gas e verranno chiamato il numero unico di emergenza 112, che ha inviato sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Inveruno.

Annunci

Le verifiche e il rientro in sicurezza

Prima di individuare la fonte dell’odore di gas, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le persone facendole uscire dagli appartamenti e transennando la zona intorno agli impianti sospettati di essere la causa della fuga di gas. Intanto sono intervenuti anche i tecnici responsabili dell’impianto stesso che hanno compiuto le verifiche necessarie. Fortunatamente la situazione si è risolta velocemente. Non c’è stato nessun incidente e nessun ferito e, dopo un paio di ore, le persone hanno potuto rientrare nei loro appartamenti.

Annunci

L’odore del gas

Il gas usato nelle abitazioni residenziali è naturalmente inodore. Per questo le aziende distributrici aggiungo dei preparati chimici, i mercaptani, per dargli un odore caratteristico che permetta di allertarsi immediatamente in caso di perdita. È un odore che si sente raramente in natura ma che somiglia all’odore di altre sostanze pericolose. Si dice che l’odore sia quello delle uova marce. Nel nostro mondo però è difficile aver mai sentito odore di uova marce, e il paragone ha smesso di calzare.

Annunci

Capita quindi spesso che si scambi per odore di gas l’odore di benzene o di qualche prodotto molto acido usate per le pulizie. In ogni caso, dato che in presenza di odori molto forti e cattivi c’è sempre la possibilità che si tratti di una vera fuga di gas, è un’ottima cosa chiamare il 112 se si ha il sospetto di sentire puzza di gas.