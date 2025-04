Candle Concert Band a Rho: la musica italiana a lume di candela torna in scena

Letture: 1

Dopo il grande successo dello scorso anno, a Rho torna il Candle Concert Band un tributo alla musica italiana a lume di candela. E’ n viaggio tra i cantautori italiani al Teatro Civico Roberto de Silva e si può definire un evento musicale che unisce la magia della musica dal vivo al fascino di un’atmosfera a lume di candela. Il concerto, organizzato dal Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale di Rho diretto dal maestro Simone Clementi, si terrà domenica 4 maggio 2025 alle 17:00 presso il Teatro Civico Roberto de Silva, in piazza Jannacci 1.

Omaggio alla musica italiana

Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio tra le melodie più amate del cantautorato italiano, dalle intramontabili canzoni di Fabrizio De André, Lucio Dalla, Zucchero e Lucio Battisti fino ai successi della scena contemporanea. Un repertorio capace di attraversare generazioni e rimanere sempre attuale, raccontando storie e emozioni senza tempo. Sul palco, insieme alla banda cittadina, si esibiranno artisti di talento: Paola Candeo (voce e tastiera), Manuel Puelli (voce), Matteo Canali (chitarre), Linda Pinelli (basso) e Matteo Andrigo (batteria). Una formazione d’eccezione che darà vita a un concerto suggestivo, capace di far rivivere la magia della musica d’autore in chiave moderna.

La tradizione bandistica al servizio della comunità

L’evento nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale delle bande cittadine, espressione di un’antica tradizione musicale e sociale. I corpi musicali, da sempre protagonisti di sagre, celebrazioni e ricorrenze nei centri urbani e nei paesi, rappresentano un punto di riferimento per la comunità e contribuiscono a rafforzare l’identità locale. Il Candle Concert Band fa parte della rassegna T_OFF vetrina metropolitana, un programma di sette appuntamenti previsti tra gennaio e maggio 2025, promosso dal Comune di Rho in collaborazione con la Fondazione Teatro Civico Rho. Un’iniziativa che mira a portare sul palco eventi culturali di qualità, valorizzando le realtà artistiche del territorio.

Info e biglietti

Per partecipare al concerto e immergersi nell’atmosfera unica della serata, è possibile acquistare i biglietti attraverso i canali ufficiali del Teatro Civico Roberto de Silva. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della musica italiana e delle emozioni senza tempo.