Stazione Centrale di Milano: senegalese rapinato e aggredito con una bottiglia, due arresti

Letture: 2.426

Domenica 30 marzo, in serata, a causa di una lite all’interno di un ristorante in stazione Centrale di Milano sono intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria. La vittima, un 40enne senegalese, ha raccontato di essere stato avvicinato da due uomini che, dopo avergli chiesto del denaro, gli hanno rubato lo smartphone e gli auricolari. Non contenti, hanno cercato di colpirlo con una bottiglia di vetro.

Annunci

in quel momento sono intervenuti poliziotti che hanno fermato e identificato i due aggressori: un 37enne egiziano, con precedenti di polizia per reati contro la persona e per droga, e un 37enne libico, entrambi irregolari sul territorio nazionale. Dalla Stazione Centrale di Milano i due arrestati sono portati direttamente al carcere di San Vittore, a disposizione dell’autorità giudiziaria e in attesa del processo per direttissima.

Annunci