Ecco come avviene la gestione dei rifiuti in azienda

Letture: 1.512

La gestione degli scarti di lavorazione in azienda è un processo necessario per garantire la sostenibilità ambientale e il rispetto delle normative vigenti. Le imprese, seppur si differenzino per vari aspetti, in base al settore di appartenenza, sono chiamate a trattare correttamente gli scarti (in diverse modalità), per evitare possibili danni, tutelando la salute dei lavoratori e dei cittadini.

Annunci

In cosa consiste esattamente la gestione dei rifiuti aziendali? Quali sono i rischi legati a una cattiva amministrazione degli scarti? Approfondiamo meglio l’argomento.

Annunci

La gestione dei rifiuti nelle aziende: ecco come si fa

La gestione dei rifiuti aziendali comprende tutte le operazioni necessarie per raccogliere, trattare, smaltire e, se possibile, riciclare i rifiuti prodotti dall’attività d’impresa. Un processo che inizia con l’identificazione dei vari scarti, la suddivisione degli stessi e la registrazione e la tracciabilità.

Annunci

Le realtà che producono scorie industriali di vario genere dovrebbero avvalersi di strumenti appositi, come per esempio il software Waste Manager, progettati per la gestione digitale del registro di carico e scarico. Il software di supporto si collega direttamente al registro elettronico RENTRI, il sistema di tracciabilità e digitalizzazione dei report/documenti, come dettato dalla normativa vigente del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

L’attivazione dei servizi ha come data di avvio il 15 dicembre 2024, con la richiesta di iscriversi entro e non oltre il 13 febbraio 2025. Coloro che rientrano nelle categorie e possiedono i requisiti richiesti dovrebbero utilizzare i Formulari appositi, occupandosi successivamente della vidimazione digitale. Gli operatori che non hanno effettuato l’iscrizione sono tenuti ad attenersi in egual modo alle disposizioni del RENTRI. Se i rifiuti sono considerati pericolosi gli obblighi legati alla sicurezza (sancita dalle leggi) sono inderogabili, il software gestionale entra in scena come risorsa indispensabile per facilitare la gestione operativa, i processi e ottenere le informazioni al fine di trattare le scorie correttamente.

Annunci

Quali sono i rischi connessi con la gestione dei rifiuti?

Nel momento in cui le industrie, durante il loro operato, sviluppano delle scorie, quali sono i potenziali rischi connessi? Non si può avere una risposta universale, seppur sia evidente che i principali possano essere i seguenti:

l’inquinamento ambientale dovuto alla contaminazione dell’acqua (ed ecco perché è pericoloso fare il bagno nei canali), del suolo e dell’aria;

le sanzioni legali a seguito del mancato rispetto delle leggi e delle normative vigenti;

i danni alla salute per l’esposizione a delle sostanze tossiche e pericolose;

il rischio di incendio o esplosione se gli scarti non sono stoccati nella maniera adeguata;

lo spreco di risorse che potrebbero essere riciclate e utilizzate durante i processi produttivi successivi.

Un sistema di gestione rifiuti prevede il coinvolgimento dei soggetti responsabili, dai produttori ai gestori dei servizi di smaltimento. Le imprese devono fornire dati aggiornati e rispettare le scadenze previste per la compilazione del documento di tracciabilità delle scorie.

Annunci

Quando uno scarto diventa pericoloso

Gli scarti non sono tutti uguali e alcuni, più di altri, possono rappresentare un rischio significativo per l’ambiente e la salute. La classificazione avviene in maniera differente, facendo riferimento al Codice Europeo dei Rifiuti (CER), che classifica gli scarti sulla base delle loro caratteristiche chimico-fisiche.

Le imprese hanno quindi l’obbligo di identificare e gestire gli scarti in modo conforme, con un imballaggio e un’etichettatura consona. Il trasporto dovrà avvenire da parte degli enti autorizzati presso i centri di smaltimento specializzati.

Entro febbraio 2025 tutte le imprese sono state chiamate ad aggiornare il loro sistema di gestione rifiuti secondo le nuove normative, che prevedono l’iscrizione a registri specifici per il monitoraggio e la tracciabilità degli scarti. Questo richiede un adeguato supporto tecnico e l’elaborazione di un formato standard per la documentazione richiesta.