Lacchiarella, arrestato 35enne: doveva scontare 2 anni per spaccio e porto d’armi

Lo scorso giovedí 6 marzo , i Carabinieri di Lacchiarella hanno arrestato un 35enne calabrese, domiciliato in provincia di Pavia, eseguendo un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Catanzaro. L’uomo era stato condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione per spaccio di stupefacenti e porto illegale di armi, reati commessi in Calabria nel 2018. Dopo sette anni e la celebrazione di tutti i gradi di giudizio possibili è arrivato il momento di scontare la pena.

Rintracciato e trasferito in carcere

I Carabinieri lo hanno individuato a Lacchiarella e, dopo averlo fermato, lo hanno arrestato. Completate le procedure, il 35enne è stato trasferito nel carcere di Vigevano, dove sconterà la pena.

