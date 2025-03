Medicina senza test d’ingresso: la riforma che cambierà il futuro dei medici in Italia

Letture: 1.518

Una riforma storica sta per riscrivere il futuro della Facoltà di Medicina in Italia. Con l’approvazione della nuova legge, i test di ingresso saranno aboliti, aprendo le porte a un numero maggiore di studenti aspiranti medici. Attualmente, oltre 80.000 candidati affrontano annualmente l’esame per accedere a un posto nelle facoltà di medicina, ma circa 70.000 di questi vengono bocciati, lasciando molte ambizioni infrante.

La riforma si propone di rispondere alla crescente carenza di medici nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che, secondo le stime, dovrà fronteggiare una mancanza di circa 50.000 professionisti del settore sanitario entro la fine del 2025. Questa situazione di emergenza è accentuata dall’invecchiamento della popolazione e dal crescente bisogno di assistenza sanitaria.

Con l’abolizione dei test, il governo punta a garantire un accesso più equo alla formazione medica, senza compromettere la qualità degli studi. Le università dovranno lavorare per adeguare i loro programmi, integrando metodologie innovative e pratiche per formare un numero maggiore di medici qualificati. Il dibattito è aperto e le prospettive sono promettenti. Gli studenti e i professionisti del settore auspicano che questa riforma possa finalmente portare a un rafforzamento del sistema sanitario, fondamentale per il benessere del Paese.

