Settimo milanese. Individuati due spacciatori in via don Minzoni

Venerdì 31 gennaio scorso, a Settimo Milanese, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Porta Genova hanno arrestato una coppia di 27enni, uomo e donna. Li hanno scoperti con 150 grammi di marijuana, circa 250 grammi di hashish e due bilancini di precisione. Ora sono accusasti di detenzione di droga ai fini di spaccio.

I poliziotti li hanno sorpresi, alle 17.30, in via don Minzoni. Stavano uscendo da un box all’interno di un condominio e si dirigevano verso un’auto parcheggiata. Gli agenti li stavano aspettando, e li hanno fermati. Addosso avevano due involucri con in tutto 26 grammi di marijuana. E’ così scattata la perquisizione domiciliare, e lì i poliziotti hanno trovato 90 grammi di hashish, altri 26 grammi di marijuana e 4.580 euro in contanti. infine nella cantina dell’appartamento, in una canalina sopra la porta, c’era una busta con 100 grammi di marijuana, tre involucri contenenti circa 150 grammi di hashish e due bilancini di precisione