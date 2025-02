Milano. Aggressione e rapina in via Padova. 2 arresti

Letture: 2.546

Il pomeriggio del 6 gennaio 2025, la polizia è intervenuta in via Padova, nei pressi di un bar,dopo la segnalazione di un’aggressione ai danni di un 26enne egiziano. Secondo quanto ricostruito, la vittima aveva preso accordi telefonici con un connazionale per acquistare droga, ma all’appuntamento è stata derubata sotto la minaccia di un coltello e dello spray al peperoncino.

L’aggressione dentro il bar

Dopo essere stato minacciato e derubato del cellulare, il giovane si è rifugiato nel bagno di un bar vicino, sperando di sfuggire agli aggressori. Poco dopo, però, un gruppo più numeroso, di cui facevano parte anche i due rapinatori, lo ha raggiunto all’interno del locale. Qui la vittima è stata presa a calci e colpita con oggetti vari, tra cui bottiglie di birra in vetro, causando anche danni all’attività commerciale.

Le indagini e gli arresti

Gli agenti della Squadra Investigativa del commissariato di Villa San Giovanni hanno analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza e identificato gli aggressori. Mercoledì 29 gennaio, i due giovani egiziani coinvolti sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di San Vittore. Uno dei due, un 24enne, era già noto alle forze dell’ordine. Alcuni giorni dopo l’aggressione, infatti, era stato ripreso in un video mentre sparava con una pistola scacciacani in via Padova, insieme a un gruppo di connazionali, per poi fuggire all’arrivo della polizia.

Un’area ad alta criticità

Via Padova da tempo è in un contesto di degrado e criminalità diffusa. Spaccio di droga, rapine e aggressioni sono frequenti e la nomea della via lo conferma. Dato l’alto tasso di immigrazione, con persone che vivono senza contatti con la parte sana della comunità e senza essere conosciute, le difficoltà per contenere la situazione e ottenere informazioni sono parecchie, anche se non passa giorno senza interventi delle forze dell’ordine.