Agricoltori in piazza e nei presidi: “La crisi non è uno slogan, ma una realtà”

Letture: 3.476

Nei prossimi giorni, a partire da domani, 28 gennaio, gli agricoltori torneranno in piazza per denunciare la drammatica crisi del settore agricolo e invocare un intervento concreto della politica e lo stato di crisi del settore. I presidi, che saranno posizionati in punti strategici delle campagne e dei porti, puntano a coinvolgere i cittadini e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione delle piccole e medie imprese agricole.

Annunci

Mobilitazioni per l’unità e contro le divisioni

Le associazioni agricole si appellano alla politica affinché guardi in faccia la realtà e riconosca la necessità di misure straordinarie per affrontare una crisi che non è uno slogan, ma una situazione reale e drammatica. Tuttavia, non mancano le critiche verso chi cerca di dividere il fronte degli agricoltori, ostacolando l’unità necessaria per raggiungere obiettivi concreti.

Secondo i portavoce, è fondamentale che le Organizzazioni Professionali che siedono ai cosiddetti “Tavoli Verdi” diano segnali chiari e agiscano per spingere la politica verso scelte responsabili. “Non servono generali autoproclamati sul cofano dei trattori, ma un movimento unito e determinato, libero dai personalismi che non portano a nulla di concreto”, si legge nel comunicato.

Annunci

Lo Stato di Crisi come obiettivo comune

La richiesta principale è la dichiarazione dello Stato di Crisi Socio-Economico del settore agricolo, ritenuta la premessa fondamentale per l’adozione di misure straordinarie. Un appello che mira a unificare le diverse anime del mondo agricolo, rafforzando un movimento basato su unità e responsabilità. Gli agricoltori, dopo le mobilitazioni dello scorso anno, chiedono che l’esperienza del passato sia d’insegnamento. La protesta non sarà condotta attraverso blocchi stradali, ma attraverso un dialogo diretto con la società per far comprendere la gravità della situazione.

Un appello alla politica

La crisi del settore agricolo è descritta come una minaccia non solo per le aziende agricole, ma per l’intera economia nazionale, dato il ruolo strategico di questo settore. Gli agricoltori chiedono quindi che la politica agisca con tempestività per evitare che le difficoltà economiche si trasformino in un’emergenza sociale.

Annunci