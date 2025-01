Scippi a Pontevecchio di Magenta. Attenti alla panda blu

Letture: 3.450

Pontevecchio, la frazione di Magenta sta diventando un luogo pericoloso. Si sono verificati due scippi nel giro di pochi giorni. 3 sere fa una donna di 67 anni che stava tornando dal lavoro in bicicletta e che percorreva via don Barbieri è stata raggiunta da una Panda blu da cui è sceso un uomo che la ha aggredita per portarle via la borsetta. In un primo momento la donna è riuscita a divincolarsi e a fuggire, ma è sceso anche l’autista dell’auto che la ha rincorsa, bloccata ed è riuscito a prenderle la borsa facendola cadere per terra dalla bicicletta. Cadendo, la signora si è fatta male e i due uomini son riusciti a fuggire, correndo e saltando a bordo della panda.

Tutti si è svolto in pochi attimi. La donna è stata aiutata e soccorsa dalle persone che hanno sentito le sue urla, e che hanno chiamato i soccorsi. La centrale operativa del 112 ha inviato i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e un’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate. La donna è stata medicata sul posto e poi portata al pronto soccorso dell’ospedale di Magenta, in codice verde e con un brutto trauma a una gamba. I carabinieri si sono subito messi a caccia della Panda blu e dei due rapinatori. Non è il solo episodio capitato nella frazione negli ultimi giorni.. Qualche giorno fa, infatti, un’altra donna era stata aggredita e scippata della borsa sempre a Pontevecchio, in via Isonzo, davanti alla posta.