Milano, 7 arresti per furti e spaccio: il resoconto della Squadra Mobile

Letture: 2.345

La Polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha portato a termine una serie di interventi per contrastare reati predatori e spaccio di droga a Milano. Le operazioni hanno portato all’arresto di sette persone. Ecco i dettagli dei vari episodi.

Annunci

Furto di uno zaino in via Manzoni

Martedì 21 gennaio, in via Manzoni, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato due cittadini algerini di 37 e 30 anni per furto aggravato in concorso. I due, monitorati dai poliziotti, si aggiravano nei pressi di un Hotel di via Manzoni. Poi verso le 20 si sono spostati all’esterno di un ristorante e poi sono andati verso via dei Giardini. Uno dei due ha tentato di aprire la maniglia di un’auto.

Poi all’angolo con via Pisone, mentre l’autista di un van era impegnato a sistemare i bagagli dei clienti, il 30enne ha aperto la portiera del veicolo e ha rubato uno zaino, mentre il 37enne faceva da palo. Gli agenti, che avevano osservato la scena, sono intervenuti immediatamente, recuperando lo zaino e bloccando i due uomini.

Annunci

Scippo in corso Buenos Aires

Mercoledì pomeriggio, un altro algerino, di 30 anni, è stato arrestato per furto aggravato. Intorno alle 15.30, l’uomo è stato notato dagli agenti mentre osservava i passanti in corso Buenos Aires. Ne ha seguito alcuni e arrivato davanti ad un negozio di corso Buenos Aires ha approfittato di un momento favorevole si è avvicinato a due donne che passeggiavano con i loro bambini e ha per sottratto una borsa dal manico di uno dei due passeggini. La vittima non si era accorta del furto. I poliziotti sono intervenuti rapidamente, fermando il ladro in via Boscovich, all’angolo con via Benedetto Marcello, e restituendo la borsa alla donna. Durante il controllo, l’arrestato ha fornito generalità false, aggravando ulteriormente la sua posizione.

Cellulari rubati in via Paolo Sarpi

Sempre mercoledì, nel quartiere di Chinatown, due cittadini marocchini di 42 e 30 anni sono stati arrestati per furto aggravato in concorso, mentre un terzo complice di 29 anni è stato denunciato per irreperibilità. Alle 18.30 i tre hanno prima seguito e poi hanno rubato un cellulare dalla tasca di un passante in via Niccolini, dopo essersi scambiati cenni d’intesa. Il 42enne faceva da palo, mentre il 29enne ha sottratto il telefono e lo ha passato al complice 30enne. I poliziotti, che li seguivano, sono riusciti a bloccare due dei tre ladri, il terzo è indagato e ricercato.

Annunci

Tentato furto su un autobus

Mercoledì sera, un 55enne romeno è stato arrestato per tentato furto aggravato a bordo di un autobus diretto a Viale Zara. L’uomo, approfittando della calca, ha tentato di sottrarre il contenuto delle tasche di due passeggeri, ma non è riuscito nel suo intento. Alla fermata Zara, il 55enne è sceso dall’autobus per risalire poco dopo e individuare un’altra vittima. Gli agenti, che lo tenevano d’occhio, lo hanno bloccato all’altezza di via Stelvio e via Farini.

Spaccio di cocaina in piazza Repubblica

Sempre mercoledì sera, alle 21.20, un 38enne italiano è stato arrestato in piazza Repubblica per detenzione di droga ai fini di spaccio. Gli agenti lo avevano notato poco prima in piazza XXV Aprile, mentre usava ripetutamente il telefono per brevi chiamate. Fermato in via Marsala dopo aver venduto una dose di cocaina, l’uomo è stato trovato in possesso di 16 involucri di cocaina e 165 euro in contanti.

Annunci

La droga era nascosta nella sua auto. il 38enne è stato quindi arrestato e portato nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio per direttissima. Anche l’acquirente della dose di cocaina è stato fermato e segnalato come consumatore di droghe. Avrà dei grossi problemi con la patente di guida, che ai consumatori viene annullata immediatamente.