Incendio a Pontenuovo di Boffalora. Donna ricoverata per il fumo

Questo pomeriggio alle 15.58 la centrale operativa del 112 ha ricevuto una chiamata, per un incendio, da via Volta, a Pontenuovo di Boffalora, all’incirca al confine con Pontenuovo di Magenta. Dal cofano di un’automobile che stava viaggiando lungo la strada provinciale 11 ha iniziato salire un denso fumo nero. L’autista ha fatto appena in tempo ad accostare, fermare l’auto vicino al bar, poco dopo il semaforo, e allontanarsi dal veicolo, che le fiamme hanno preso il sopravvento.

Sul posto sono giunti tre mezzi dei vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale di Boffalora sul Ticino e un’ambulanza della Croce Azzurra di Abbiategrasso. Mentre i vigili del fuoco si occupavano di spegnere le fiamme, i soccorritori si sono occupati di soccorrere una donna di 40 anni, che aveva respirato troppi fumi. La hanno portata al pronto soccorso dell’ospedale di Magenta, in codice verde. Per i rilievi e la viabilità oltre alla polizia locale erano presenti anche i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. Le fiamme hanno rischiato di danneggiare i fili elettrici dell’illuminazione e del semaforo e hanno causato leggeri danni ai muri di un’abitazione, oltre al fumo che, entrando dalla finestra, ha invaso i locali.