Rogoredo, la Polizia ferroviaria ferma un ricercato

Alla sera di Giovedì scorso, alla stazione ferroviaria di Rogoredo, la Polizia di Stato di Milano ha arrestato un 31enne italiano ricercato dall’Autorità Giudiziaria. Lo hanno fermato per un controllo casuale dei documenti e inserito il suo nome e degli estremi dei documenti nello Sistema digitale interforze, e sul tablet di dotazione è apparso l’alert della procura del tribunale di Torino. L’uomo aveva sulle spalle una serie di condanne che aveva determinato un cumolo di pene per un anno e 4 mesi e a suo carico c’era un provvedimento di ripristino di esecuzione per la carcerazione.

Inoltre, Il 31enne era in possesso di oggetti atti allo scasso, uno smartphone ed un tablet, nascosti all’interno del proprio bagaglio, per i quali non ha potuto giustificare il possesso, motivo per il quale è stato anche indagato anche per ricettazione. Difficile sfuggire ai controlli, al giorno d’oggi.