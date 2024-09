Shock a Milano. Grave la donna accoltellata durante la rissa

Letture: 2.943

Una violenta rissa scoppiata lunedì sera in viale Monza, all’altezza del civico 30, si è conclusa tragicamente con una giovane donna ferita gravemente da alcune coltellate e con un carabiniere in ospedale a causa di una testata data da uno dei partecipanti . La rissa è scoppiata poco dopo le 19 di ieri, lunedí 2 settembre, vicino alla fermata della metropolitana Pasteur. Ha coinvolto almeno cinque persone.

L’allarme è stato lanciato dai carabinieri della Stazione di Porta Garibaldi, che, passando con la radiomobile per viale Monza, hanno notato una giovane donna sudamericana, di circa 30 anni, a terra, in una pozza di sangue. Una scena era sconvolgente: la ragazza era stata gravemente ferita da diverse coltellate all’addome e al collo.

Lasciata a terra in una pozza di sangue

All’arrivo dei carabinieri i partecipanti si sono dispersi ma uno di loro, prima di fuggire, ha violentemente colpito la donna con diverse coltellate. Poi, durante i primi rilievi effettuati dal nucleo Radiomobile, il compagno della vittima avrebbe colpito un militare con una testata. Al momento non sono stati presi provvedimenti contro di lui.

La giovane donna è gravissima

La centrale operativa del 112 ha inviato sul posto un’automedica e un’ambulanza. La donna era in condizioni critiche, colpita in punti vitali. È stata trasportata d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Niguarda, dove è stata immediatamente sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni restano gravi.

Indagini in corso

I carabinieri e il nucleo scientifico di Milano stanno effettuando le indagini necessarie a chiarire i dettagli dell’accaduto e a identificare il responsabile dell’aggressione La zona è stata subito circoscritta per consentire ai carabinieri di raccogliere ogni possibile prova. Hanno ascoltato anche diverse testimonianze. Al vaglio anche le motivazioni che hanno portato alla rissa.

