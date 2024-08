Omicidio Ravasio.Ora sono 8. Il magrebino che sta male

Letture: 5.033

Non si ferma la serie di arresti di persone che hanno contribuito, consapevolmente all’omicidio del povero Fabio Ravasio. Ieri sera, alle 22, la procura di Busto Arsizio ha reso pubblico che la compagnia dei carabinieri di Legnano, in serata, aveva arrestato un ottavo uomo. Anche in questo caso ha dato al sua disponibilità in cambio della promessa di ricevere in regalo un appartamento.

La new entry fra i “soggiogati”della “Baron Samdi” di Parabiago è un disoccupato nordafricano di 45 anni, residente a Parabiago. Le indagini dei carabinieri di Legnano hanno accertato che, ben consapevole di ciò che stava succedendo, all’interno dell’ organizzazione dell’omicidio, aveva simulato un malessere in strada con lo scopo di indurre i passanti a

soccorrerlo e bloccare quindi il traffico. Ha permesso cosí agli esecutori materiali di uccidere Fabio Ravasio.

Al termine delle formalità di rito il nordafricani è stato portato al Carcere di Busto Arsizio e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Anche per lui l’accusa è di omicidio premeditato pluriaggravato. Cosa si può dire d’altro, se non “avanti il prossimo”? Ne prendono uno a sera. Quello. He stupisce e addolora, e fa molta paura, e che le riunioni effettuate negli scorsi 3 mesi dovevano essere affollatissime, eppure nessuno ha parlato.

