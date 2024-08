Si cerca il pirata della strada che ha ucciso Fabio Ravasio a Parabiago

Letture: 2.547

Sono ancora in corso le ricerche del pirata della strada che venerdì 9 agosto, poco prima delle 20:00, ha investito e ucciso Fabio Ravasio. L’ Incidente è avvenuto sulla strada provinciale 149, nel comune di Parabiago. Il ciclista di 52 anni, soccorso da un automedica e dai soccorritori della Croce Verde di Novate, dopo la caduta era già in condizioni gravissime. Era stato trasportato in ambulanza, in codice rosso, al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Legnano. I medici avevano tentato di salvargli la vita. Nella notte, però, putroppo, le sue condizioni di salute erano peggiorate. Sabato i medici non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.

L’automobilista che lo ha investito, davanti a numerosi testimoni, è fuggito senza fermarsi a prestare soccorso. Ora è infatti accusato di omissione di soccorso e omicidio stradale, accuse dalle quali non potrà difendersi se non si costituisce alle autorità. Le indagini sull’incidente e sul colpevole sono affidate ai carabinieri della compagnia di Legnano, presenti sull’incidente con una radiomobile. Fabio Ravasio lascia la moglie e due bambini ancora piccoli.

