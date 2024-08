Omicidio Ravasio. Crolla anche Ferretti e la mantide diventa Baron Samedi

Letture: 4.384

La versione femminile del Baron samedi e la magia nera sono sbarcate a Parabiago. la colpa è della squadra di delinquenti che hanno contribuito a togliere la vita a Fabio Ravasio, in cui c’è stata un’altra defezione. Dopo i due pali, Fabio Lavezzo e Mirko Piazza, che hanno confessato per poi dichiarare che non avevano visto e nemmeno indicato il povero Ravasio ai loro complici, anche il regista, Massimo Ferretti, molla e cerca di conquistare una posizione giuridica più leggera, accusando Adilma Pereira di magia nera. La novità è stata riferita ieri sera dal Tg della Rai. In un primo tempo, massimo Ferretti si era avvalso della facoltà di non rispondere alle domande delle autorità.

La magia nera

Sembra che l’uomo si sia dichiarato “innamorato e soggiogato dai riti di magia nera della donna”. Le sue parole sarebbero state: “Mi vergogno a dirlo, ma ho partecipato alle riunioni per ucciderlo perché amo Adilma Pereira e anche perché mi tiene soggiogato con i suoi riti di magia nera”. In Italia, davanti alla legge, ognuno è responsabile delle proprie azioni. Le condanne sono rapportate a quanto uno ha fatto, ma non esiste l’attenuante di aver commesso un delitto sotto effetto di riti magici.

Anzi, l’aver commesso delitti sotto effetto di droga o alcool è un’aggravante. Purtroppo, però, non esiste l’aggravante di essere sotto effetto di un rito di magia nera. Si potrebbe considerare la stupidità intrinseca, se non si rischiasse poi che il colpevole si appelli alla infermità mentale, magari temporanea.

In pratica, secondo Ferretti, Adilma Pereira è un Baron Samedi al femminile…

Però il nuovo particolare di questa storia orribile si presta fin troppo bene allo humor nero, al punto da essere irresistibile. Penso sia il caso di cambiarle soprannome. Altro che mantide! A quanto pare nei nostri paesi si è aggirata, per diversi anni, la femmina del Baron Samedi.