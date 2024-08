Fabio Ravasio. Non è stato ucciso da un pirata della strada. E’ stato un omicidio premeditato

Letture: 53

Pochi minuti fa la notizia divulgata dalla compagnia dei carabinieri di Legnano. In merito alla morte di Fabio Ravasio, investito mentre era in sella alla sua mountain bike a Parabiago, lo scorso 9 agosto, oggi hanno fermato 6 persone con l’accusa di omicidio premeditato. La ricostruzione dei fatti, avvenuta anche tramite le immagini degli impianti di videosorveglianza, stabilito che quello che In un primo momento si credeva un incidente stradale con un infausto epilogo era in realtà un omicidio organizzato.

La scorsa notte agosto Ravasio stava pedalando in via Vela, a Parabiago, in direzione di Casorezzo. Alle 19:50 circa, all’altezza del chilometro 1,8, è stato raggiunto e investito frontalmente da un’automobile che aveva invaso la corsia opposta. La violenza dell’impatto era stata tale che Fabio Ravasio era caduto dalla bici e aveva riportato delle ferite così gravi che poche ore dopo essere stato soccorso, aveva perso la vita. Dopo l’investimento, l’automobile si era dileguata.

Le prime indagini si sono quindi svolte nella direzione della ricerca dell’auto di un pirata della strada, e così sono stati interrogati alcuni testimoni che hanno descritto l’auto. Si trattava di una vettura nera che, in seguito all’urto provocato, era andata a sbattere contro il guardrail che delimita la strada, riportando delle ammaccature la carrozzeria e rompendo i fari. Acquisite le giornate le immagini dei sistemi di videosorveglianza stradale presenti nella zona, i carabinieri si accorgevano che l’auto aveva una targa contraffatta. Effettuando una ricerca delle targhe associabili al veicolo riconosciuto nei delle immagini i militari hanno presto scoperto che l’auto era intestata ad una persona che conosceva la vittima.

e così è cambiato lo scenario e le indagini si Sono concentrate su quest’ultima persona e sulle persone che erano comprese nella sua rete di relazioni Più strette. I Carabinieri della compagnia di irama hanno così potuto consegnare al pubblico ministero che coordina le indagini una serie di prove rilevanti e significative del fatto che Fabio Ravasio non era stato vittima di un incidente stradale causato dalla condotta di un pirata della strada, datoci poi alla fuga, ma di un omicidio premeditato.

I colpevoli sono stati individuati già da ieri sera. Alcuni di questi sono stati invitati a presentarsi agli uffici della procura di Busto Arsizio, di fronte alle immagini e alle prove hanno confessato ampiamente, assumendosi le proprie le proprie responsabilità, e indicando quelle deli altri, nella ideazione organizzazione, ed esecuzione dell’omicidio precisando il ruolo che ha svolto da ciascuno.

In questo momento non sono state rese note le loro identità ma sappiamo che avrebbero avuto un vantaggio patrimoniale. Hanno anche fornito altre informazioni che consentivano di ritrovare la macchina che era stata nascosta nel box dell’abitazione di uno di loro. I 6 in questo momento sono nelle camere di sicurezza della del carcere di Busto Arsizio, a disposizione della autorità giudiziaria

Fabio Ravasio era il titolare della Mail Box di Magenta, aveva 52 anni, era un appassionato sportivo e la sua morte aveva sconvolto l’intera cittadina. Altre notizie su questo colpo di scena saranno diffuse nelle prossime ore.

