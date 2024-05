Rescaldina. Un uomo minaccia di buttarsi dalla Gru

A Rescaldina un uomo si è arrampicato su una gru e sta minacciando di buttarsi di sotto. Sul posto ci sono i carabinieri della compagnia di Legnano, i Vigili del fuoco e un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno, che stanno intervenendo in questo momento.

La chiamata al 112 è arrivata alle 10:48 di questa mattina, 29 maggio. La centrale operativa ha inviato i soccorsi in un cantiere prospicie tinte a via Colombo dove è in atto una ristrutturazione. Sembra che l’uomo sia un operaio. Non sono ancora state rese note le sue generalità e non si conoscono ancora le motivazioni di questo gesto, che si spera essere solo di protesta. Sarebbe infatti molto difficile andare a prenderlo e impedirgli di farsi del male intanto che è in quella posizione. La notizia in aggiornamento e la seguiremo sino al suo epilogo.

E’ finita bene

Dopo qualche ora di trattative con i carabinieri e dopo che si erano avvicendate alcuni equipaggi della croce Rossa, l’uomo ha deciso di scendere dalla gru. Si tratta di un operaio che chiedeva il saldo degli stipendi. Non sono state rese note le generalità, ma a causa dello stato di agitazione in cui si trovava è stato accompagnato in ambulanza e in codice verde, al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano, dove è stato assistito.

