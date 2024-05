Meteo, allagamenti e alluvioni. La notte è passata senza grandi emergenze

Nonostante si sia ancora in allerta rossa, in provincia di Milano e in provincia di Monza Brianza, le condizioni meteo stanno migliorando e non ci sono stati, questa notte, quei danni che ci si aspettava dalla situazione meteo. Meglio così molto meglio un allerta in più che finisce senza conseguenze, piuttosto che un allerta in meno Per poi finire con danni a cose e a persone. i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano in accordo con la Prefettura hanno comunicato, questa mattina alle 7, che il dispositivo di emergenza dei Vigili del Fuoco rimane In ogni caso attivo e in allerta in attesa degli aggiornamenti delle condizioni meteo da parte di Arpa, ma che i livelli di piena dei fiumi Lambro e Seveso, i più pericolosi, sono alti ma non preoccupanti.

Pubblicità

A livello operativo nella notte, dicono ancora i vigili del fuoco, non ci sono stati interventi rilevanti legati al maltempo. Si è trattato principalmente di danni relativi all’Acqua e alla rimozione di alberi che sono caduti sulla carreggiata. Tutte situazioni risolte in poco tempo. Alle 6:45 gli interventi totali erano 57 di cui solo 15 legati a situazioni causate dal maltempo. Attualmente, la fine dell’allerta rosso di Protezione Civile è previsto per domani, mercoledì 22 maggio, alle 3:00 di notte, mentre l’allerta per i temporali, che è in codice giallo ed è relativo a quasi tutta la Lombardia, finirà in serata.

Pubblicità