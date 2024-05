Allerta Lom. Meteo in Codice Rosso in provincia di Milano

La Protezione Civile e Allerta Lom hanno appena emesso un’allerta il codice rosso per la provincia di Milano. Dalle 16:00 di questo pomeriggio i temporali che si rovesceranno su quasi tutta la Lombardia, causeranno una serie di danni gravi che andranno ad sommarsi a quelli già accaduti nei giorni scorsi.

Pubblicità

L’allerta meteo idraulico sarà arancione, quindi in gravità, intensa, sin dalle 21, ma i gravi danni di dissesto idrogeologico quali smottamenti, allagamenti, alluvioni e crolli di strutture non perfettamente stabili e già impregnate di acqua, e altri danni causati dalla grande quantità di pioggia, sono attesi dalla mezzanotte. Abbiamo poche ore quindi per fare alcuni controlli importanti, quali verificare che le grondaie dei tetti siano ripulite da foglie e detriti, e organizzare la propria vita e i propri spostamenti in modo da evitare di trovarsi in situazioni di pericolo nei momenti peggiori.

Pubblicità

Meglio quindi stare lontani da avvallamenti e da fiumi, evitare i sottopassi e le strade di campagna a fianco di canali e fossi i cui argini impregnati d’acqua potrebbero cedere. Si raccomanda di avere un atteggiamento improntato alla maggior prudenza possibile. Meglio passare per esagerati che rischiare la vita.

Pubblicità