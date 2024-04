Incidente sul lavoro. Operaio di 18 anni cade da 10 metri

I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti per un incidente sul lavoro intorno alle 15 in via Senato 13 in pieno centro a Milano. In un cantiere edile, all’interno di un edificio in ristrutturazione, un giovane muratore albanese di 18 anni, per cause in corso di accertamento, ha scavalcato una ringhiera di delimitazione e ha appoggiato i piedi su un telo che copriva un cavedio alto una decina di metri. Il giovane è quindi caduto, insieme al telo, fino in fondo.

Le foto del salvataggio

Per riportarlo alla superficie è stato necessario l’intervento di una squadra Saf, speleo alpino fluviale, dei vigili del fuoco. I vigili del fuoco si sono calati nello stretto buco, con una barella toboga , fino a raggiungerlo. Lo hanno poi medicato in un intervento di primo soccorso, gli hanno immobilizzato un braccio e le gambe, caricato sulla barella e issato verso l’alto. Dopo il salvataggio, lo hanno affidato alle cure dei soccorritori del 118, che lo hanno trasportato, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele. E’ in gravi condizioni. Dei rilievi dell’incidente si sta occupando la polizia locale di Milano.

