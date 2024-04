Agguato a Milano. Ucciso un ragazzo di 18 anni

Nella notte di venerdì 26 aprile, verso le 3.15 Milano è stata scossa da un terribile agguato violento e un ragazzo di soli 18 anni, Jhonny Sulejmanovic, è stato brutalmente aggredito e ucciso da un gruppo di individui, non ancora identificati, mentre si trovava all’interno del furgone in cui viveva con la moglie Samantha, anche lei 18enne. Il furgone era parcheggiato a Milano, in via Varsavia, all’altezza del civico 4. Nelle vicinanze c’è il mercato Ortofrutticolo.

Gli aggressori hanno preso di mira il Fiat Ducato grigio, colpendolo ripetutamente prima cn bastonate, e infrangendo i vetri . La situazione è poi degenerata e attraverso i finestrini hanno aperto il fuoco sulla vittima con un’arma da fuoco di grosso calibro, una pistola calibro 7.65. Il ragazzo è stato colpito al torace almeno sei volte. Sembra che abbia tentato di fuggire, ma una volta sceso dal furgone Jhonny Sulejmanovic è stato colto di sorpresa dai colpi di arma da fuoco, ee si è accasciato sull’asfalto. In prossimità del suo corpo sono stati rinvenuti diversi bossoli.

Immediatamente dopo la sparatoria, sono stati allertati i soccorsi, che sono giunti sul luogo dell’incidente per prestare assistenza al giovane ferito. Trasportato d’urgenza in codice rosso al Policlinico di Milano, Jhonny Sulejmanovic ha lottato per la vita per alcune ore,, ma purtroppo alle 4.25 è stato dichiarato deceduto. Nel furgone, insieme alla vittima si trovava anche la moglie, Samantha. E’ rimasta miracolosamente illesa ma è stata trasportata in stato di choc al pronto soccorso, dove è stata assistita dalle autorità sanitarie.

Letta così sembra proprio una vendetta per qualche faida familiare, fra appartenenti una situazione che una città come Milano non può e non deve tollerare. La maggioranza dei 18enni,va a scuola, invece Jhonny era già sposato e viveva in un furgone invece che in una casa. Sul delitto indaga la squadra mobile di Milano. Negli ultimi 10 anni, a Milano, le forze dell’ordine non hanno lasciato irrisolto un omicidio, e si pensa che anche in questo caso la chiarezza sia sul movente sia sui colpevoli sarà una questione di giorni.