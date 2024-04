Incendio a Parabiago. I vigili del fuoco salvano 7 persone

La scorsa notte, intorno alle 3.50, si è sviluppato un incendio in un condominio in via Ugo Foscolo 20, Parabiago. Chiamato il 112 la centrale, la centrale operativa ha inviato sul posto diverse ambulanze e i vigili del fuoco dei distaccamenti di Legnano e di Inveruno, oltre a una squadra del nucleo SAF la scuola la cui specialità è stata necessaria perché quattro persone si erano salvate dalle fiamme e dal fumo fuggendo sul tetto dell’edificio, e si trovavano quindi in una situazione estremamente pericolosa nel caso in cui le strutture avessero ceduto.

Pubblicità

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo grave, ma a causa dell’intenso fumo che si era sprigionato all’interno degli appartamenti, ci sono alcuni intossicati e sono state evacuate 10 persone, comprese quelle che si trovavano sul tetto e che hanno avuto bisogno appunto della squadra di salvataggio per scendere. Si tratta di sette bambini e tre adulti. Dopo le prime cure sul posto, i medici presenti arrivati con l’automedica hanno deciso che che per tutti e dieci fosse necessaria l’ospedalizzazione. Con varie ambulanze sono stati quindi trasportati ai pronto soccorso degli ospedali di Legnano Rho e Busto Arsizio.

Pubblicità

Alcune foto

gli appartamenti si trovano in una corte e, una volta messe in salvo le persone è spente le fiamme i vigili del fuoco hanno individuato il punto d’origine dell’incendio, al piano terra del fabbricato della Corte. Hanno quindi messo in sicurezza gli ambienti e poi i carabinieri della compagnia di Legnano, che erano sul posto per dare assistenza ai vigili del fuoco e ai soccorritori e nel contempo per effettuare i rilievi e comprendere le cause dell’incendio, hanno deciso di porre il fabbricato sotto sequestro. Una tipologia di intervento che viene spesso posta in essere quando vi sono dei dubbi sull’origine occidentale dell’incendio

Pubblicità