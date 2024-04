Entra a scuola armato di coltello e cerca la professoressa

Dramma sfiorato a scuola. Oggi, verso mezzogiorno, un ragazzino di 15 anni è entrato all’istituto tecnico Galvani di via Francesco Gatti, zona Niguarda, armato di coltello. É la sua scuola che però ha smesso di frequentare a febbraio. Cercava una professoressa, che fortunatamente non era presente.

il ragazzo, che ha alcuni precedenti non meglio specificati, ed é italiano é stato disarmato da due docenti. Non senza fatica, tanto che il ragazzino li ha picchiati prima di fuggire, a piedi, da scuola. Poco dopo è stato fermato dai Carabinieri della stazione Greco Milanese e arrestato. Non ha opposto la resistenza all’arresto ma è stato accusato di resistenza a pubblico ufficiale nei confronti degli insegnanti. Uno dei due docenti ha avuto necessità di cure mediche è stato portato, in codice verde e, al pronto soccorso dell’ospedale di Niguarda.

