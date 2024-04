M2. Uomo investito dal treno a Cernusco sul Naviglio

La Linea Metropolitana M2 è stata chiusa questo pomeriggio sulla linea per Cassina de’ Pecchi e Cascina Gobba, tra le fermate di Cernusco sul Naviglio e di Cascina Burrona, in direzione di Assago Abbiategrasso a causa di un grave incidente. In quel tratto la metropolitana viaggia all’esterno e un uomo di 47 anni, che ha attraversato i binari, è stato investito da un treno. È successo intorno alle 15:10 al confine fra i comuni di Cernusco sul Naviglio e Vimodrone.

Pubblicità

La centrale operativa del 112 a inviato sul posto i vigili del fuoco, un’ automedica e un’ambulanza della Croce Bianca di Carugate. I vigili del fuoco si sono occupati di sollevare il treno per estrarre il 47enne. Purtroppo per lui non c’era più nulla da fare. I medici hanno constatato la sua morte sul posto. Quindi sempre i vigili del fuoco a nuova acquatici circa 200 passeggeri che si trovavano a bordo del treno e li hanno accompagnati a piedi verso la vicina fermata di Cascina Burrona da dove partivano gli autobus sostitutivi inviati da ATM.

Pubblicità

Anche il macchinista del treno, un uomo di 37 anni, è rimasto ferito. È stato soccorso sul posto e poi trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo di Milano in codice verde. Fortunatamente non ci sono stati altri feriti i passeggeri, cosa che invece in questi casi è molto comune a causa della brusca frenata che il macchinista è obbligato a fare in caso di persone che si trovano sui binari.

Pubblicità

Non è ancora chiaro se la persona ha attraversato i binari per un eccesso di sicurezza e per per l’incapacità di valutazione delle possibilità di frenata di un treno che corre su dai binari, oppure se voleva suicidarsi. I rilievi dell’incidente e le indagini sulle motivazioni del 47enne sono state affidate ai militari della compagnia dei Carabinieri di Pioltello.