Allerta Lom. Meteo. Arriva il temporale. Attenzione alla grandine

Allerta Lom per il meteo. Codice arancione. Sopra Ossona e sopra i paesi vicini si sta avvicinando un pericoloso temporale. Siamo nelle ultime ore dell’allerta arancione per la provincia di Milano in tema di allerta idro -meteo idrogeologiche. un’allerta che si concluderà a mezzanotte.

I rischi sono tutti quelli legati a una copiosa pioggia e ha acquazzoni che possono provocare allagamenti e inondazioni legate alla poca ricettività del terreno, già impregnato d’acqua dalle piogge di ieri. Fortunatamente il vento sembra essersi fermato, ma il rischio è quello della grandine. Siamo decisamente fuori stagione rispetto alla normalità cui eravamo abituati, ma è necessario effettuare un adattamento e prendere le necessarie precauzioni.

L’allerta di protezione civile per il rischio idro meteo idrogeologico è stato diramato dalla regione Lombardia, tramite la app per smartphone Allerta Lom, scaricabile in modo gratuito dagli Store ufficiali dei dispositivi, o consultabile da computer sul sito ufficiale.

