Incidente  in via Cenisio. Tutti filmano per Tik Tok e si dimenticano di chiamare il 112

Ieri pomeriggio poco dopo le 18:00, un uomo di 25 anni mentre stava guidando un’auto a noleggio dell’ enjoy ha avuto un incidente stradale e si è ribaltato. È successo all’altezza del numero 10 di via Cenisio, a Milano. Per fortuna sia lui sia la donna che era la guida dell’auto tamponata non si sono fatti nulla di particolarmente grave. La questione grave è che la strada era molto frequentata e alla vista dell’incidente la maggior parte delle persone ha pensato di fare dei video e nessuno ha chiamato il 112.

Pubblicità

Fortunatamente, a pochissimi minuti, stava arrivando una camionetta dei vigili del fuoco del distaccamento permanente di Legnano, in provincia di Milano, che tornava dal turno di servizio nel centro città. I tre vigili del fuoco, appena visto quanto successo hanno chiamato l’ambulanza, alle 18.25, tramite il numero unico di emergenza 112. La centrale operativa quindi inviato sul posto un’altra squadra dei vigili del fuoco in servizio, un’ambulanza della Croce Rosa Celeste, e un’automedica, avvisando contemporaneamente la polizia locale di Milano.

Pubblicità

Dopo un primo soccorso all’uomo ribaltato nella piccola enjoy, i tre Vigili del fuoco si sono occupati di mantenere la strada libera per l’arrivo dei soccorsi, tra le lamentele e i sacramenti lanciati dagli altri automobilisti che avevano fretta e volevano passare nonostante l’incidente.

Pubblicità

Il giovane 25enne è stato soccorso e poi trasportato il codice verde al Pronto Soccorso dell’Ospedale Fatebenefratelli intorno alle 19:00. Prima di quell’ora diversi video erano già stati pubblicati su tik tok da diversi utenti. Ne abbiamo scelto uno da mostrarvi perché è il più tranquillo e mostra l’intervento dei vigili del fuoco che rimettono in strada l’auto, che nell’incidente ha riportato dei danni notevoli.