Grave incidente sul Ponte del Ticino, all’altezza di Bernate

Grave incidente questa mattina sull’autostrada Milano Torino, direzione Torino, all’altezza del ponte sul Ticino, che fa da confine fra Lombardia e Piemonte, nel tratto fra le uscite di Marcallo e Novara Est. 2 tir si sono scontrati per cause ancora in accertamento e un furgone ha tamponato uno dei due tir rimanendo incastrato al di sotto. La chiamata alla centrale operativa del 112 è delle 11.09. Le prime notizie sono state diffuse dai Vigili del fuoco che stanno intervenendo proprio in questo momento per estrarre dalle lamiere uno degli autisti che è rimasto bloccato all’interno della cabina.

Le foto dei soccorsi

Sul posto ci sono i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Inveruno e quelli della sede centrale di via Messina. La centrale operativa del 112 ha inviato anche un elicottero del 118 oltre alle ambulanze dei Soccorritori volontari di Arluno, un mezzo il percorso avanzato di secondo livello, attrezzato per la rianimazione, proveniente dalla ATT di Varese, oltre un automedica.

Nell’incidente non sono rimaste coinvolte autovetture. Ma le condizioni degli autisti sono preoccupanti. Si tratta di tre uomini di 35, 47 e 54 anni. Alcuni medici e sanitari sono stati calati sul posto dall’elicottero. Il

conducente del furgone, sinonimo di 47 anni, era rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. I medici hanno constatato che aveva forti traumi all’ addome, al bacino e alle gambe. È stato evacuato dal luogo dell’incidente issandolo sull’elicottero in volo, assicurato nella barella di sicurezza, puoi trasportato, in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Niguarda

Gli altri due feriti nell’incidente sono stati medicati sul posto, ma non trasportati in ospedale.

L’autostrada A4 non è chiusa al traffico, queste sono stati segnalati dei rallentamenti nel territorio di Bernate Ticino punto della viabilità e della parcellizzazione delle corsie si stanno occupando le pattuglie della polstrada.