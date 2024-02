Comprare casa a Novara: quali sono i quartieri migliori e i prezzi

Acquistare una casa a Novara costituisce una scelta importante per chi vuole vivere in una città che riesce ad unire la tranquillità tipica di un centro di dimensioni contenute e la vicinanza a grandi città, come Milano e Torino. Tra l’altro non è da dimenticare che Novara si trova vicino a bellezze naturali, come, per esempio, il Lago Maggiore e le montagne. Basta soltanto scegliere il quartiere giusto in questo contesto, per godere di una buona qualità della vita o per fare un ottimo investimento immobiliare.

Quali sono i migliori quartieri di Novara

Per comprendere quali sono i migliori quartieri di Novara in cui acquistare casa, si può consultare un elenco di appartamenti in vendita a Novara disponibile su Immobili Ovunque. È un portale che pubblica esclusivamente annunci di qualità che vengono scelti tra quelli indicati dalle agenzie immobiliari, per offrire un servizio ottimale e professionale che si adatta alle esigenze di tutti.

Il centro storico è sicuramente il cuore della città, poiché è molto ricco di storia e di cultura. Quindi può costituire un fascino particolare per chi vuole acquistare edifici storici che garantiscono l’accessibilità facile e comoda a servizi, negozi e ristoranti. Nel centro storico di Novara si possono trovare vari tipi di immobili, come le residenze d’epoca e i moderni appartamenti ristrutturati.

Il quartiere di San Martino ha un’atmosfera tranquilla e presenta moltissime aree verdi. È una zona ideale per le famiglie e per chi vuole una qualità di vita elevata. Si possono trovare in questo quartiere anche villette a schiera e case indipendenti, che presentano giardini e cortili.

Gli altri quartieri di Novara

Fra gli altri quartieri da tenere in considerazione per acquistare casa a Novara, si può rivolgere la scelta a Sant’Agabio. È un buon compromesso tra la vicinanza al centro città e la possibilità di vivere in una zona dai ritmi più rilassati. Il quartiere di cui si sta parlando, infatti, è conosciuto per essere una zona residenziale tranquilla. Sant’Agabio si può considerare una zona in crescita, che presenta nuovi sviluppi immobiliari, con soluzioni moderne e case efficienti dal punto di vista energetico.

Si può comprare casa anche a Porta Milano, un quartiere che sta vivendo una fase di rigenerazione. Infatti, in questo quartiere si stanno ristrutturando edifici storici e si creano nuove residenze. Si tratta di una zona dinamica e in espansione, ideale per chi cerca un ambiente vivace, pur non rinunciando alla comodità della vicinanza con il centro città.

I prezzi per chi vuole acquistare casa a Novara

Il mercato immobiliare di Novara offre prezzi in generale più accessibili rispetto ad altre grandi città del nostro Paese. I prezzi, però, possono variare molto, a seconda del quartiere che si prende come punto di riferimento. Nel centro storico, poiché c’è grande richiesta per le residenze storiche e per la posizione centrale, i prezzi sono più alti. Un appartamento nel centro di Novara può costare da 2.000 a 3.500 euro al metro quadro.

Nei quartieri residenziali di San Martino e Sant’Agabio i prezzi sono più bassi e sono compresi tra 1.500 e 2.500 euro al metro quadrato. Tutto, però, dipende dalle caratteristiche dell’immobile e dalla sua ubicazione. A Porta Milano, considerando che in questo quartiere c’è un fervido processo di rinnovamento in atto, i prezzi possono variare molto.

È possibile, però, trovare opportunità interessanti, al costo che va da 1.400 euro al metro quadrato, per esempio, per gli immobili che necessitano di una ristrutturazione, fino ad arrivare a case da 2.500 euro al metro quadrato. Per questo prezzo, comunque, si trova direttamente tutto pronto e le case sono predisposte già per essere fin da subito abitabili.