Atto di coraggio al Centro Massaggi: 2 clienti Cinesi fermano tentativo di rapina

È successo in via Cenisio, a Milano, intorno alle dieci e mezza di domenica sera. Un nordafricano ha tentato una rapina in un centro massaggi. Approfittando dell’apparenza di un normale cliente, ha richiesto alla titolare, una donna cinese di 44 anni, un massaggio. Però, le sue vere intenzioni si sono rivelate quasi subito. una volta nel negozio, ha intimato alla donna di consegnargli l’incasso. La 44enne ha resistito coraggiosamente, rifiutandosi di cedere alle richieste del malvivente.

Il nordafricano ha iniziato quindi ad essere violento. Ha iniziato a strattonarla, prendendola per i capelli e le ha tirato un pugno in faccia. Fortunatamente, la determinazione di due clienti cinesi presenti nelle stanze vicine ha cambiato il corso degli eventi. Sentendo le urla della donna, i due cittadini cinesi sono intervenuti velocemente, mettendo in fuga il criminale e impedendo la rapina, e che picchiasse la donna. Poi hanno chiamato il 112.

La polizia è ora sulle tracce dell’aggressore con un buona descrizione. Come da prassi saranno analizzate le immagini delle telecamere di video sorveglianza, pubbliche o private, che si trovano nei pressi del centro massaggi.

