Allerta gialla per rischio idrogeologico. Milano e hinterland sotto osservazione. Cosa aspettarci?

A partire dalla mezzanotte di lunedì 26 febbraio, la Regione Lombardia ha diramato una nuova allerta gialla per rischio idrogeologico ordinario. Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali ha emanato l’avviso, mettendo in stato di allerta il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione Civile di Milano.

Il COC milanese sarà attivo per il monitoraggio costante dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro, oltre a coordinare eventuali interventi in città. La preoccupazione principale riguarda le possibili problematiche legate alle piogge, previste su tutta la provincia di Milano. L’allerta coinvolge anche gli altri comuni dell’Hinterland milanese, in particolare quelli noti per problemi di allagamento, con i rispettivi Centri Operativi Comunali già preavvisati.

Le autorità invitano la massima prudenza e consigliano ai cittadini di seguire con attenzione gli aggiornamenti meteorologici e di tenersi informati sulle misure di sicurezza. Anche i Vigili del Fuoco sono in stato di allerta, pronti a intervenire in caso di emergenza.

Si raccomanda a tutti i residenti e alle persone che si trovano nelle zone interessate di adottare precauzioni adeguate e di rimanere aggiornati tramite fonti ufficiali. La situazione sarà costantemente monitorata, e ulteriori aggiornamenti saranno diffusi in tempo reale attraverso i canali ufficiali della Protezione Civile e del Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia. La sicurezza della cittadinanza resta la priorità assoluta in questo periodo di potenziale rischio idrogeologico.