Teatro Bello di MIlano. il pianista Andrea Tamburelli e la violinista Sofia Semenina in un recital di musica da camera

Il prossimo 24 marzo, alle 17, i due artisti, la violinista Sofia Semenina e il pianista Andrea Tamburelli saranno protagonisti di un recital di musica da camera per violino e pianoforte, che si terrà al Teatro Bello, in via San Cristoforo 1, a Milano.

Andrea Tamburelli è uno degli orgogli del comune di Ossona, in provincia di Milano, in cui abita dalla nascita. La coppia di artisti, entrambi estremamente virtuosi, eseguiranno la Sonata n. 5 op. 24 in fa maggiore detta “La Primavera” di Beethoven, la Sonata n. 3 op. 108 in re minore di Brahms e la Sonata in la maggiore di Franck. Un trio di autori e di pezzi famosi che sono la delizia delle orecchie dei musicomani. Il prezzo del biglietto è di 15 euro e i biglietti per lo spettacolo sono acquistabili anche online, collegandosi al link di liveticket.it

