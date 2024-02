Rho. Bonificata dai carabinieri l’area industriale di via Mattei. Dentro c’erano 11 nordafricani

Ieri mattina, 23 febbraio, all’alba, i carabinieri della Stazione di Rho e della compagnia, oltre al Nucleo Carabinieri Cinofili di Orio al Serio e coadiuvati dagli agenti della polizia locale, hanno circondato e perquisito l’area industriale dismessa di via Mattei, a Rho. All’interno vi hanno trovato diverse persone che, come era stato più volte segnalato dai cittadini, ci dormivano e bivaccavano da tempo. All’arrivo dei carabinieri c’è stato un fuggi fuggi generale, ma forse anche per l’ora piuttosto mattutina, 11 sono state identificate, controllate e denunciate, in stato di libertà, per occupazione abusiva di edifici e di soggiorno illegale sul territorio nazionale.

Gli 11 nordafricani irregolari sono stati sorpresi nel sonno, a bivaccare all’ interno di uno dei fabbricati di una delle aziende ispezionate. Dopo l’azione, che era stata organizzata nel tentativo di contenere il degrado urbano e tentare di liberare una parte della cittadina dal fenomeno dall’immigrazione clandestina, la polizia locale di Rho ha informato il proprietario dell’area, anche per attivare delle misure passive, come la chiusura di porte e finestre accessibili con dei muri, per evitare che capannoni e uffici siano rioccupati.

