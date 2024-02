Piazza Litta a Ossona. La notte fanno sesso sugli scalini della torre civica, nonostante il freddo proibitivo e le condizioni igieniche inesistenti

Nelle notti del venerdì e del sabato sera Piazza Litta, a Ossona, è infernale, e si fa anche sesso in pubblico. I problemi li subisce però chi spera di recuperare, nel week end, le ore di sonno perse in settimana alzandosi presto per andare a lavorare. C’è gente che gioca a calcio fino al mattino, macchine che corrono tra le vie come se fossero sull’autodromo di Monza, petardi e fuochi d’artificio scoppiano nel mezzo della notte e la droga, comprata al boschetto di Casorezzo, scorre a fiumi, così come la birra e i super alcolici.

Ed è proprio in questi ambiti di fatti, strafatti, e di ubriachi fino all’impossibile, che è maturata la scena che mi hanno descritto qualche giorno fa, dopo che il danneggiamento dell’Auto della Guardia Nazionale ha mosso qualche coscienza e dopo che i meno terrorizzati hanno iniziato a parlare. Già, perchè certi frequentatori notturni di piazza Litta minacciano costantemente i residenti che, brave persone ma con il timore di essere poco protetti e di non poter far niente per difendersi, stanno zitte.

Alcuni di questi residenti mi hanno raccontato che, qualche giorno dopo aver trovato una cacca umana dietro la torre, hanno assistito loro malgrado ad un rapporto sessuale fra due persone, uomo e donna, che, nudi nonostante il freddo pungente, facevano sesso usando come appoggio gli scalini della torre civica. Gemiti e urletti si sentivano da lontano. Era notte avanzata, quasi mattina, ma la piazza non era deserta e i testimoni sono stati parecchi. Alcuni perchè non potevano dormire per il rumore, altri perchè intenti a rompere le scatole a chi avrebbe davvero preferito dormire.

Non ci si scandalizza ormai più di nulla, e se va bene a loro far sesso in quelle condizioni, va bene più o meno a tutti. Però, siccome faceva davvero un freddo cane e la presenza di escrementi umani e animali non garantiva certamente l’igiene che la pratica richiede, la cura delle polmoniti e delle infezioni che si saranno presi, e per cui andranno dal medico e al pronto soccorso, diventano sicuramente un costo sociale, a carico della comunità, e questo infastidisce ulteriormente le persone che fanno sesso, e la cacca, in modo discreto e pulito, a casa loro.