Intorno alle 2 di questa notte, un tragico incidente stradale si è verificato sulla SS336 dir Boffalora Malpensa, all’altezza dell’uscita di Buscate Nord in direzione Malpensa. Un’audi è finita contro il guardrail dell’uscita che si trova poco dopo il ponte, con conseguenze drammatiche per i 3 giovani che erano a bordo, un ragazzo di 19 anni, uno di 20 e uno di 22, che era alla guida e che purtroppo è rimasto ucciso a causa dello schianto. L’uscita di Buscate nord è stretta, e si trova in una posizione per cui, specie di notte, può essere difficile da individuare se non ci si trova già a velocità molto moderata e sulla corsia di destra.

Dopo la chiamata al Nue 112, sul luogo dell’incidente sono arrivati, il più velocemente possibile, la polizia stradale di Magenta, Vigili del Fuoco del distaccamento di Inveruno, due ambulanze della Croce Bianca di Magenta e della Croce Azzurra di Buscate e un automedica dalla ATT di Varese. I vigili del fuoco hanno estratto le vittime dell’incidente dalle lamiere e i soccorritori hanno prestato le prime cure ai due feriti mentre i medici hanno avuto il triste compito di constatare ceh nonostante gli sforzi per salvargli la vita il 22enne era morto. Si tratta di un ragazzo di Nosate.

Il 19enne è di Boffalora sopra Ticino, ed è in condizioni gravissime. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per diverse ore prima di poterlo estrarre dalle lamiere. E’ stato necessario far intervenire, nonostante l’ora notturna, un elicottero del 118, arrivato da Como, che lo ha portato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Niguarda, in codice rosso. Il 20enn è, un giovane di Novara, è stato trasportato dalla Croce Bianca di Magenta al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Novara, in codice giallo. Ha abrasioni ed escoriazioni multiple su tutto il corpo, è sicuramene sotto shock, ma non sembra è in pericolo di vita.

La strada SS336 dir è stata bloccata, per permettere il lavoro dei vigili del fuoco e l’atterraggio dell’elicottero, dall’uscita di Buscate Sud fino a circa le sette del mattino. Attualmente, sono le 8:43, ed è ancora bloccata l’uscita della Boffalora Malpensa verso Buscate Nord, dove stanno effettuando i ripristini.