Nelle prime ore di oggi, i Vigili del Fuoco di Milano sono stati chiamati a intervenire in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto all’uscita dello svincolo Sesto San Giovanni-Cinisello sulla A4, direzione Torino. L’incidente ha coinvolto un camionista a bordo di un Tir, che ha perso improvvisamente il controllo del veicolo, finendo contro un pilone. Lo schianto gli è stato fatale.

L’autoarticolato si è schiantato violentemente contro un pilone di cemento che fa da base alla struttura in metallo che sorregge dei pannelli luminosi per gli avvisi, provocando la morte del conducente. Prima dell’impatto fatale, in cui ha travolto anche i jersey spartitraffico in cemento, il Tir ha speronato un furgone. L’autista, un uomo di 58 anni, è rimasto ferito, ma il suo stato, al momento, non sembra essere grave. Anche se è stato disposto per lui il trasporto al Pronto Soccorso dell’Ospedale in codice giallo

La chiamata alla centrale operativa del 112 è delle 5:59 e sul posto sono stati inviati, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina, anche due ambulanze dei soccorritori volontari della sede di Vimodrone e due auto mediche provenienti dalla AAT di Monza Brianza e dalla AAT di Milano. Il personale dell’ ATS NOVATE si sta occupando del ripristino della sicurezza sulla strada mentre la Polstrada si occupa di far defluire il traffico. Le operazioni di soccorso e il recupero del corpo del camionista sono estremamente complesse. L’autista del Tir è rimasto letteralmente schiacciato all’interno della cabina del mezzo.

Alcune foto dell’incidente stradale

L’incidente stradale ha generato rallentamenti significativi nel traffico sulla A4, con le autorità impegnate nel coordinamento delle operazioni di recupero e nell’indagine per stabilire le cause dell’incidente. Le indagini per comprendere completamente le dinamiche dell’incidente stradale e identificare eventuali responsabilità sono già in corso