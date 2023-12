Il mistero della cassaforte abbandonata nei fitti boschi di Rescaldina, famosi anche per essere una delle zone densamente popolate da spacciatori e trafficanti di droga, oltre che come zona di produzione delle castagne, è stato in parte risolto. In via Delle Grigne, dopo una segnalazione da parte di un passante, i carabinieri hanno trovato una cassaforte forzata, e all’interno, alcuni fucili da caccia e delle scatole di cartucce.

Si trattava della cassaforte di un cacciatore residente in zona che, qualche giorno fa, ne aveva denunciato il furto avvenuto nella sua abitazione. Rimane il mistero dell’abbandono, da parte dei ladri, dei fucili da caccia e delle cartucce. Probabilmente, nel mercato clandestino della merce rubata, fucili da caccia e le cartucce con i pallini piccoli sono considerati senza valore. La delusione deve aver portato i ladri ad abbandonare il bottino insieme alla cassaforte. Le indagini sono ancora in corso per svelare tutti i dettagli della vicenda e trovare i responsabili del furto.