Questa mattina, intorno alle 8.30, si è verificato un grave incidente sul lavoro a Pessano con Bornago, in via Volta 11, alla ditta Albaplant srl, specializzata nella produzione di forni industriali. Un operaio italiano di 55 anni è rimasto folgorato mentre stava lavorando su un impianto elettrico.



L’uomo è stato prontamente soccorso da un collega, e poi raggiunto dai sanitari del 118 con un’ambulanza e un’0auto medica. Dopo le prime cure sul posto lo trasportato d’urgenza al San Gerardo di Monza, in codice rosso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Gorgonzola, con un’ aps, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona, i Carabinieri di Pessano, l’ATS (Azienda Territoriale per i Servizi di Salute) e il magistrato di turno.



Gli incidenti sul lavoro sono una delle grandi piaghe della società. Una indagine della magistratura è sempre necessaria per stabile le motivazioni per cui accadono. Alle volte infatti è colpa dell’incuria e della inosservanza delle regole sulla sicurezza, altre dell’imprudenza e altre volte possono essere fatalmente impossibili da prevedere. I più gravi generalmente riguardano proprio l’elettricità e le folgorazioni.

