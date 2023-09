Insegnanti e studenti occupano il tetto dell’Usr, ma uno ha un malore e scende

Questo pomeriggio alcune persone, insegnanti e studenti sono saliti sul tetto dell’ USR Lombardia – Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano, che si trova in via Soderini, a Milano, e lo hanno occupato. Essendo un edificio pubblico, dello Stato, l’occupazione ha un certo rilievo e sul posto, per fare scendere gli occupanti e risolvere la situazione, sono intervenuti i carabinieri.

Una situazione non facilissima. Uno degli occupanti verso le 19 ha accusato un malore, e per poterlo soccorrere è stato necessario l’intervento di 4 mezzi dei vigili del fuoco, fra cui con un camion attrezzato con autoscala e cestello, con cui hanno portato sul tetto i soccorritori di Ata Soccorso, inviata sul posto dalla centrale operativa del 112.

C’è stato un grande schieramento di mezzi e persone che sono corse al soccorso dell’occupante del tetto. Fortunatamente però le sue condizioni non sono gravi. Non è stato necessario farlo scendere con la barella. Si era ripreso abbastanza, dopo le prime cure, da scendere con le sue gambe.. E’ stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo, in codice verde, per dei controlli. Sembra che ora stia bene.

Per quello che riguarda la protesta, se ne sa poco. E’ probabilmente