Fassa Fly Expo: l’Alto Adige si prepara all’ottava edizione di un’esperienza unica nel mondo del volo libero

Fassa Fly Expo. Gli appassionati di volo libero e i curiosi provenienti da ogni angolo del mondo si daranno appuntamento a Campitello di Fassa (Trento), nel cuore delle magnifiche Dolomiti per la tanto attesa ottava edizione dal 29 settembre al 1 ottobre 2023. L’evento, organizzato dall’associazione Icarus Flying Team, è un appuntamento immancabile per chi ama l’aria aperta e le emozioni del volo.

Gli Stand

Gli stand dell’area espositiva, situati nella suggestiva località di Ischia di Campitello di Fassa, non deluderanno le aspettative dei visitatori. Qui, gli appassionati di parapendio e deltaplano troveranno un paradiso di attrezzature all’avanguardia, dai migliori parapendii e deltaplani agli accessori indispensabili come imbraghi, caschi e abbigliamento tecnico. Ma l’esperienza non si ferma qui: l’evento offre l’opportunità unica di testare personalmente queste attrezzature, grazie al decollo possibile dal vicino Col Rodella, situato a 2400 metri di quota e raggiungibile comodamente in funivia.

Una vista mozzafiato sul maestoso gruppo montuoso del Sassolungo accoglierà i piloti, che potranno librarsi nell’aria su ali di parapendio o deltaplano, sospinti dalle correnti ascendenti. È un’esperienza indimenticabile, che consente di ammirare da una prospettiva unica una delle zone più affascinanti delle Dolomiti. Ma la Fassa Fly Expo non è solo volo e adrenalina. Durante il fine settimana, l’evento offre anche momenti di intrattenimento e informazione. La sera del venerdì, un’area apposita permetterà agli appassionati di incontrare esperti di volo in parapendio e deltaplano, condividendo informazioni ed esperienze in un’atmosfera conviviale e coinvolgente.

Fassa Fly Expo. Volo e sentieri di montagna

Il sabato mattina, gli amanti dell’avventura potranno unire l’escursionismo al volo in parapendio grazie all’evento sportivo promosso da Hike & Fly Italian League. I partecipanti raggiungeranno il punto di decollo percorrendo a piedi affascinanti sentieri di montagna, per poi librarsi nell’aria in un’emozionante sinfonia di libertà. E per chi desidera concludere la giornata in bellezza, la tensostruttura dell’esposizione si trasformerà in un luogo di festa e divertimento, con musica e la possibilità di assaporare prelibatezze tipiche ladine. Un’occasione perfetta per socializzare con altri appassionati di volo e immergersi nella cultura locale.

La Fassa Fly Expo 2023 promette di essere un evento straordinario, un’opportunità imperdibile per gli amanti del volo libero e per chi desidera scoprire le Dolomiti da una prospettiva completamente nuova. Non mancate questo straordinario appuntamento con il cielo e la natura!