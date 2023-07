Gravissimo incidente sull’autostrada a Lainate

Gran brutto incidente stradale sulla A8. Alle 10. 32, ora in cui abbiamo pubblicato, l’autostrada A8 nella tratta di Lainate è bloccata e le auto procedono ad una media di 3km orari.

Le prime notizie su quanto successo vedono coinvolte alcune auto e un camion. Sul posto diverse ambulanze della Croce rossa di Saronno e della Croce Azzurra, una automedica e un mezzo di coordinamento delle emergenze di Areu. E’ arrivato anche un elicottero del 118, per il trasporto dei feriti più gravi.

Il bilancio dei feriti dopo l’incidente

In questo momento risultano 3 feriti. Sono 2 uomini di 37 e 45 anni e una donna di 57anni. Il 37enne, che era alla guida di un’auto è stato appena trasportato in codice rosso all’ospedale di Niguarda, in elicottero. Ha traumi al torace e all’addome.

Anche l’autista del camion, il 45 enne, è stato trasportato al Pronto Soccorso. È in codice giallo all’Ospedale Sant’Anna di Como. Ha ustioni di primo e secondo grado per il contatto con la benzina fuoriuscita dal Tir. Ha anche traumi alla schiena, che si è procurato per essere caduto dal finestrino anterire.

Anche la donna che guidava la terza auto coinvolta nell’incidente è rimasta ferita seriamente. La hanno portata, in codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale nuovo di Legnano per un trauma toracico

I vigili del fuoco hanno lavorato almeno tre ore per estrarre le persone dalle lamiere e per liberare la strada insieme al personale dell’Autostrada. Della viabilità si sono occupati gli agenti della Polizia stradale nel momento in cui erano potuto raggiungere il posto dell’incidente.

La dinamica

Da una prima ricostruzione Di quanto successo sembra che l’autista del tir che trasportava benzina abbia colpito improvvisamente il divisorio fra le due carreggiate dell’autostrada, investendo in questo modo le due auto che venivano in senso inverso.

