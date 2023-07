Incidente ferroviario a Pregnana milanese

La linea suburbana S6 è sospesa temporaneamente fra le stazioni di Rho e Vittuone per un incidente ferroviario. Il treno ha investito un uomo di 41 anni che si trovava sui binari poco prima della stazione di Pregnana Milanese e che è deceduto.

Si hanno pochissime notizie, per ora, se non che la circolazione dei treni sulla linea tra le tre stazioni interessate è sospesa per permettere i rilievi dell’autorità giudiziaria e per raccogliere i resti della vittima.

Sono le 18.32, e sulla banchina di Rho fiera stiamo aspettando il treno e la ripresa della circolazione. Maggiori informazioni nelle prossime ore.

L’odissea dei passeggeri

Alle 19. 10 riprende gradualmente la circolazione dei treni. Il primo treno per Novara è partito. Non si sa ancora nulla di preciso sull’incidente. Sul posto ci sono ancora i soccorritori della Croce Bianca di Sedriano e un’automedica, ad assistere l’autorità giudiziaria che sta supervisionando i rilievi dei carabinieri della compagnia di Legnano e della polizia.

19.52. La circolazione è in parte ripresa. Uno dei passeggeri, anche lui giornalista, che è a bordo del treno che ha investito l’uomo ci ha comunicato che stanno rimuovendo il cadavere dai binari, dopo che il magistrato ha finito i rilievi.

L’evacuazione

20.05. In questo momento sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Inveruno. Il La circolazione è ripresa, ma molto lentamente. I passeggeri del treno per Treviglio che ha investito il 41enne devono essere trasbordati sul primo treno che va verso Vittuone. I due treni sono nel territorio di Sedriano. Vengono fatti avvicinare lentamente fino a che le porte automatiche non sono perfettamente allineate. Poi con l’aiuto dei vigili del fuoco il treno è stato completamente evacuato e i passeggeri sono stati fatti passare sul treno per Vittuone e portati in stazione

Finalmente a Milano

Li sono stati fatti salire sul treno Tvg da Parigi, che li ha portati a Milano. La loro 3 stata una odissea. L’incidente si è verificato alle 17.13, un minuto dopo che l’S5 aveva lasciato la stazione di Vittuone. Sono saliti sul treno tvg alle 21.15.

