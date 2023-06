Incidente stradale. Auto si ribalta ad Arluno. 3 feriti

Questa notte verso le 2:40, un incidente stradale ad Arluno. Un’ auto si è ribaltata in via Adua all’altezza del numero civico 34. A bordo tre persone, di cui ancora non abbiamo notizie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Inveruno, per estrarre le persone dalle lamiere, e la radiomobile dei Carabinieri della compagnia di Legnano.

La centrale operativa del 112 ha inviato in via Adua un’ambulanza dei soccorritori volontari di Arluno e un’a’ automedica della ATT di Milano. I sanitari hanno soccorso i feriti sul posto e poi li hanno portati, in codice giallo, al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Legnano.