Incidente stradale a Turbigo. 2 morti e 1 ferito grave

Un terribile incidente stradale frontale si è verificato questa mattina, alle 7.20 circa, a Turbigo, sulla strada provinciale 341 per il ponte sul Ticino, all’incrocio fra via Milano e via Patrioti, fra una Renault Clio e una Pegeout 207.

Pubblicità

2 ragazzi giovanissimi hanno perso la vita. Si tratta di Alen D’Amico, 18 anni, di Turbigo, che era alla guida di una delle due auto e di Claudia Taormina, 24 anni, di Milano che viaggiava sul lato passeggero dell’auto guidata dal suo fidanzato. Il giovane, 25 anni, è rimasto gravemente ferito nell’incidente, e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano.

Pubblicità

Sul posto per i soccorsi c’erano le ambulanze della croce azzurra di Busto Arsizio, un’auto medica dell’ AAT di Varese, e i Vigili del Fuoco appartenenti al comando provinciale di Milano, che si sono occupati di estrarre le vittime dalle lamiere delle auto e le hanno consegnate ai sanitari.

Pubblicità

La centrale operativa del 112 ha inviato sul posto anche un elicottero per il trasporto veloce dei feriti ma i medici arrivati con l’automedica non hanno potuto fare altro che constatare che la morte dei due ragazzi era già avvenuta e che per loro non si poteva fare più nulla.