Sparatoria a Dairago questa notte

La centrale operativa di areo ha segnalato che questa notte, a mezzanotte 29 è arrivata una chiamata di soccorso per una sparatoria in Piazza Giuseppe Mazzini , a Dairago, all’altezza del numero civico 6. Sul posto hanno inviato un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano un automedica dalla da Varese e le radiomobili dei Carabinieri della compagnia di Legnano.

Dalla prima notizia diffuse, si sa che un uomo di 42 anni è stato trasportato dall’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano in codice giallo. Non dovrebbe essere in pericolo di vita perché l’auto medica lo ha accompagnato era invece in codice verde.

Al momento non si hanno altre notizie di questo fatto, straordinario per una cittadina tranquilla come Dairago. In giornata aggiorneremo l’articolo con quanto verremo a sapere.