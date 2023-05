Incidente a Bareggio. Scende l’elicottero

Un elicottero del 118 è sceso questa mattina su Bareggio per soccorrere la vittima di un incidente stradale. Un uomo di 36 anni è stato investito questa mattina poco dopo le 11:00 in via Varese all’incirca all’altezza del numero 35.

Pubblicità

La centrale operativa del 112 ha inviato sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina e la Polizia locale di Bareggio oltre a un’ambulanza di Padana emergenza di Cisliano e un’ambulanza di secondo livello della ATP con a bordo un’infermiere, un medico e un soccorritore. È stato poi necessario chiamare un elicottero per il trasporto del ferito. Dopo le prime cure avvenute sul posto Infatti l’uomo è stato trasportato in elicottero al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Gerardo di Monza, in codice giallo.

Pubblicità

Sulle modalità dell’incidente stanno indagando gli agenti della polizia locale di Bareggio