Concerto di Radio Italia a Milano. Dalle 11.30 chiusa la metropolitana Duomo

Questa sera, alle 20:40, in Piazza Duomo, la Milano si terrà il concerto di Radio Italia. Per permettere l’arrivo in sicurezza del pubblico e per garantire la sicurezza sulla piazza dalle 11:30 di questa mattina la stazione della metropolitana Duomo sarà chiusa. I treni della metropolitana della linea gialla e della linea rossa la salteranno e si fermeranno prima a Cordusio e poi a Piazza San Babila per la linea rossa e Montenapoleone e Missori per la linea gialla.

Si tratta di una disposizione del piano di sicurezza di Piazza Duomo emesso dalla questura in questi casi, per incanalare l’entrata del pubblico nella piazza da due vie che possono essere controllate dalle forze dell’ordine e che sono abbastanza larghe da permettere il defluire della gente in sicurezza quando il concerto di Radio Italia sarà concluso.