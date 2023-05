Incidente stradale. Si ribalta e rimane incastrato

Un rocambolesco incidente stradale è avvenuto ieri sera verso le 23 a Milano, in viale Bodio, all’altezza del numero civico 4. In uno scontro fra 3 automobili, una si è ribaltata e l’autista, un uomo di 57 anni, non riusciva più ad uscire.

La centrale operativa dal 112 ha ricevuto una chiamata per un incidente stradale alle 23:05. Ha inviato sul posto e pattuglie della polizia locale di Milano e una ambulanza di Emergenza Soccorso. I sanitari sono occupati di tutti i coinvolti nell’incidente, ma ne i poliziotti nei sanitari sono riusciti ad aiutare il 57enne. È stato quindi necessario chiedere l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina. Il loro intervento è iniziato alle 23:25. Hanno aperto le portiere con una trancia e lo hanno estratto in sicurezza.

Fortunatamente non si era ferito in modo grave. Dopo la visita sul posto, i sanitari lo hanno accompagnato, in codice verde, al Pronto Soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano.